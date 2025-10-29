Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Fplus расширила управление серверами через BIOS

Производитель электроники Fplus выпустил обновление микропрограммы BIOS, которое значительно расширяет возможности управления серверами, контроля над их производительностью, энергоэффективностью и отказоустойчивостью.

В Fplus BIOS v1.0.5 добавлена возможность тонкой настройки состояний процессора: P-state, C-state, PM-state и T-state. Расширенные настройки этих параметров позволяют снизить энергопотребление в периоды низкой нагрузки без ущерба для пиковой производительности.

Новая версия включает несколько функций для управления памятью. Реализована возможность ручной настройки частоты оперативной памяти, что повышает стабильность работы платформы в целом. Добавлена поддержка технологий SDDC (исправление ошибок в пределах одной микросхемы) и ADDDC (исправление ошибок в двух устройствах памяти одновременно).

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти
Мобильная связь

Помимо этого, доступен режим полного зеркалирования памяти, когда программа создает точную копию всех данных в реальном времени. Режим предназначен для критически важных систем, где недопустима потеря информации, например, в финансовых или медицинских приложениях.

Для сокращения времени простоя оборудования добавлена функция управления состоянием сервера после сбоя электропитания. Сервер автоматически возвращается в рабочее состояние сразу после восстановления питания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/