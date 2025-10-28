FIT Service перевела на ЭДО франчайзинговую сеть автосервисов
FIT Service, международная сеть автосервисов, перевела на электронный документооборот (ЭДО) франчайзинговую сеть автосервисов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».
Это позволило решить комплекс задач при продаже франшизы и для ведения сетевого бизнеса: упростить заключение новых договоров концессии, а при желании прекратить отношения с партнером — обеспечить комфортное расторжение; ввести единый стандарт работы для всей сети; ускорить работу с поставщиками и заказчиками; снизить затраты на печать и отправку документов; решить проблему хранения бумажных оригиналов в архиве; сделать бизнес максимально прозрачным для клиентов.
Для перехода на электронный документооборот выбран «Контур.Диадок». Была обеспечена бесшовная интеграция в собственную корпоративную учетную систему сети. Для подключения потребовались минимальные доработки на стороне заказчика при поддержке специалистов «Контура». В результате удалось в короткое время настроить функционал и начать работу в системе.
Компания перевела в электронный формат взаимодействие со всеми российскими партнерами и поставщиками, сделала работу в ЭДО условием сотрудничества. Это позволяет поддерживать жизнедеятельность сети и продолжать активно ее расширять. В результате внедрения «API Диадока» компания получила возможность: обмениваться xml-форматами и неформализованными документами, отслеживать статусы отправлений; спользовать заранее определенные маршруты согласования документов; создавать и редактировать шаблоны документов, формировать пакеты для массовой рассылки; вести список контрагентов-партнеров и управлять им; упростить взаимодействие с собственными филиалами.
Ольга Бабаева, главный бухгалтер FIT Service: «Электронный документооборот значительно упростил и ускорил все процессы. Нам нравится работать с согласованием договоров. У нас большая география и до перехода на ЭДО это был долгий процесс, а время — это деньги. Нужно было печатать документы, подписывать и ставить печати вручную, упаковывать в конверты, ходить на почту и нагружать этим людей. Сейчас можно не терять на это время. Нажал две кнопки — и все улетело, причем всем сразу, не только одному клиенту. Вчера реализовали — сегодня отправили и подписали. То же самое с входящими документами».