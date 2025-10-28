Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

FIT Service перевела на ЭДО франчайзинговую сеть автосервисов ​

FIT Service, международная сеть автосервисов, перевела на электронный документооборот (ЭДО) франчайзинговую сеть автосервисов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Это позволило решить комплекс задач при продаже франшизы и для ведения сетевого бизнеса: упростить заключение новых договоров концессии, а при желании прекратить отношения с партнером — обеспечить комфортное расторжение; ввести единый стандарт работы для всей сети; ускорить работу с поставщиками и заказчиками; снизить затраты на печать и отправку документов; решить проблему хранения бумажных оригиналов в архиве; сделать бизнес максимально прозрачным для клиентов.

Для перехода на электронный документооборот выбран «Контур.Диадок». Была обеспечена бесшовная интеграция в собственную корпоративную учетную систему сети. Для подключения потребовались минимальные доработки на стороне заказчика при поддержке специалистов «Контура». В результате удалось в короткое время настроить функционал и начать работу в системе.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Компания перевела в электронный формат взаимодействие со всеми российскими партнерами и поставщиками, сделала работу в ЭДО условием сотрудничества. Это позволяет поддерживать жизнедеятельность сети и продолжать активно ее расширять. В результате внедрения «API Диадока» компания получила возможность: обмениваться xml-форматами и неформализованными документами, отслеживать статусы отправлений; спользовать заранее определенные маршруты согласования документов; создавать и редактировать шаблоны документов, формировать пакеты для массовой рассылки; вести список контрагентов-партнеров и управлять им; упростить взаимодействие с собственными филиалами.

Ольга Бабаева, главный бухгалтер FIT Service: «Электронный документооборот значительно упростил и ускорил все процессы. Нам нравится работать с согласованием договоров. У нас большая география и до перехода на ЭДО это был долгий процесс, а время — это деньги. Нужно было печатать документы, подписывать и ставить печати вручную, упаковывать в конверты, ходить на почту и нагружать этим людей. Сейчас можно не терять на это время. Нажал две кнопки — и все улетело, причем всем сразу, не только одному клиенту. Вчера реализовали — сегодня отправили и подписали. То же самое с входящими документами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/