FIT Service перевела на ЭДО франчайзинговую сеть автосервисов ​

FIT Service, международная сеть автосервисов, перевела на электронный документооборот (ЭДО) франчайзинговую сеть автосервисов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Это позволило решить комплекс задач при продаже франшизы и для ведения сетевого бизнеса: упростить заключение новых договоров концессии, а при желании прекратить отношения с партнером — обеспечить комфортное расторжение; ввести единый стандарт работы для всей сети; ускорить работу с поставщиками и заказчиками; снизить затраты на печать и отправку документов; решить проблему хранения бумажных оригиналов в архиве; сделать бизнес максимально прозрачным для клиентов.

Для перехода на электронный документооборот выбран «Контур.Диадок». Была обеспечена бесшовная интеграция в собственную корпоративную учетную систему сети. Для подключения потребовались минимальные доработки на стороне заказчика при поддержке специалистов «Контура». В результате удалось в короткое время настроить функционал и начать работу в системе.

Компания перевела в электронный формат взаимодействие со всеми российскими партнерами и поставщиками, сделала работу в ЭДО условием сотрудничества. Это позволяет поддерживать жизнедеятельность сети и продолжать активно ее расширять. В результате внедрения «API Диадока» компания получила возможность: обмениваться xml-форматами и неформализованными документами, отслеживать статусы отправлений; спользовать заранее определенные маршруты согласования документов; создавать и редактировать шаблоны документов, формировать пакеты для массовой рассылки; вести список контрагентов-партнеров и управлять им; упростить взаимодействие с собственными филиалами.

Ольга Бабаева, главный бухгалтер FIT Service: «Электронный документооборот значительно упростил и ускорил все процессы. Нам нравится работать с согласованием договоров. У нас большая география и до перехода на ЭДО это был долгий процесс, а время — это деньги. Нужно было печатать документы, подписывать и ставить печати вручную, упаковывать в конверты, ходить на почту и нагружать этим людей. Сейчас можно не терять на это время. Нажал две кнопки — и все улетело, причем всем сразу, не только одному клиенту. Вчера реализовали — сегодня отправили и подписали. То же самое с входящими документами».