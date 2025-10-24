Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

С перфоратором и без: москвичи этой осенью массово занялись ремонтом

Москвичи с приходом осени стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа всех продаж с начала года. Москвичи, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители столицы интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне интереса к ремонту выделяется тренд на «тихий» ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, москвичи стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще