С перфоратором и без: москвичи этой осенью массово занялись ремонтом

Москвичи с приходом осени стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).

Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа всех продаж с начала года. Москвичи, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители столицы интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне интереса к ремонту выделяется тренд на «тихий» ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, москвичи стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).