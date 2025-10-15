Разделы

«Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга в Нижнем Новгороде

В этом сезоне в Нижнем Новгороде заработали подсказки для правильной парковки самокатов, а их оптимальное число впервые стало закрепляться в соглашении между операторами и городом. 99,9% поездок в кикшеринге «Яндекс Go» прошли без происшествий и инцидентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Самокаты постепенно встраиваются в привычную городскую среду. 85% поездок в Нижнем Новгороде совершались по транспортному — доехать до нужной точки, а не развлекательному сценарию. Так, средняя дистанция поездки в городе составила 2,5 км, а ее время — 13 минут. Кроме этого, 72% пользователей «Яндекс Go» в Нижнем Новгороде арендовали самокаты с опцией Яндекс Плюс, то есть использовали транспорт регулярно.

С 2025 г. в Нижнем Новгороде реализована практика закрепления оптимального количества самокатов за каждым кикшерингом, работающим в городе. Норма самокатов регламентируется в соглашении между операторами и городом на сезон. Это помогает не перегружать дорожную инфраструктуру и создавать более безопасную транспортную среду.

В приложении «Яндекс Go» в Нижнем Новгороде также появились подсказки, которые помогают припарковать самокат в правильном месте. При старте и завершении поездки можно открыть панораму из «Яндекс Карт» и сориентироваться на местности — увидеть, как выглядит стоянка и что ее окружает.

