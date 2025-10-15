Антифрод «Яндекса» начал предотвращать показы рекламы ботам

Благодаря технологиям искусственного интеллекта обновленный алгоритм антифрода умеет определять пользователей с подозрительной активностью и роботов и блокировать их переходы на сайты рекламодателей. Так, по итогам запуска, количество фродовых конверсий снизилось в два раза, а фродовых заявок стало в 3,5 раза меньше. Рекламодатели при этом по-прежнему платят только за реальные действия реальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы всегда уделяем большое внимание защите наших рекламодателей и их бюджетов от мошенников и фрода. Сейчас мы видим, что многие рекламодатели столкнулись с потоком фейковых заявок и действий на своих сайтах. Поэтому мы отходим от стандартного подхода фильтрации роботной активности в статистике и активно развиваем блокирование переходов фрода на сайт. Таким образом, мы хотим минимизировать любое взаимодействие мошенников с сайтами наших партнеров. Благодаря использованию технологий на базе искусственного интеллекта, мы учимся предсказывать действия робота и пресекать попытки перейти на сайт рекламодателя. Кроме того, мы видим тенденцию на снижение фродовых кликов, в том числе благодаря анализу в моменте подбора рекламы для пользователя», – сказал Глеб Сарычев, руководитель «Антифрода» «Яндекса».

Обновленный антифрод «Яндекса» определяет и блокирует часть мошенников еще до показа рекламы. Так, если раньше система фильтровала роботные клики уже после перехода на сайт, то теперь она анализирует поведенческие сигналы и предотвращает показ объявлений ботам и пользователям с подозрительной активностью. Далее, даже если мошенник остался нераспознанным на раннем этапе, антифрод сработает на моменте клика по объявлению и покажет такому пользователю капчу. Успешно пройденная проверка открывает доступ к сайту — но за такие клики и конверсии рекламодатель не платит. Фродовые конверсии также не участвуют в обучении алгоритма рекламной системы.