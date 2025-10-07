Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Туту» добавил афиши концертов и фестивалей к маршруту путешественника

Сервис путешествий «Туту» поможет спланировать поездку на концерт и фестиваль. На сайте появился раздел «Афиша», где собраны подборки с рекомендациями от Kassir.ru. Теперь при планировании путешествия можно посмотреть, какие культурные мероприятия получится посетить в месте назначения. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Новый раздел включает десять главных событий ближайшего времени, а также отдельные афиши по городам. Пользователь выбирает мероприятие и переходит к покупке через Kassir.ru.

«Туту» также будет предлагать подборку подходящих мероприятий после покупки билета или бронирования отеля. Например, если человек летит в Санкт-Петербург, ему покажут, какие концерты, спектакли и шоу можно посетить в городе в даты поездки.

Такая интеграция полезна как для путешественников, так и для организаторов мероприятий. Туристы смогут дополнить маршрут культурной программой, а площадки — рассказать о концертах, спектаклях и фестивалях во всех регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

CNews — 25 лет лидерства

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще