Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Аниме, киберпанк и дом в облаках: нейросеть «Алиса» научилась переделывать фото в разных стилях

Нейросеть «Алиса» теперь умеет изменять стиль картинки. Пользователи смогут не только создавать изображения с ее помощью, но и перерисовывать личные фотографии, иллюстрации из интернета или сгенерированные ранее рисунки. В чате «Алиса» поможет создать уникальный аватар в стиле любимого мультфильма, контент для тематического блога или необычное изображение, которым можно поделиться с друзьями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подобрать стиль изображения можно двумя способами: текстовым запросом с описанием идеи или в меню с готовыми стилями. Среди них, например, аниме, киберпанк и варианты по мотивам популярных анимационных вселенных. При загрузке фото меню со стилями появится над строкой запроса, а при изменении сгенерированного ранее изображения — под ним.

Технология изменения стиля работает на модели YandexART 2.5. Задачу для неё формулирует нейросеть «Алиса» — она анализирует запрос пользователя и исходное изображение с помощью визуально-языковой модели «Яндекса» (VLM), а затем подбирает технические параметры для генерации. Так, если написать «Алисе» в чате «нарисуй в стиле Миядзаки» или «стилизуй как в “Ходячем замке”», она поймет, о чем идет речь, и создаст соответствующую картинку. А чтобы нейросеть точнее понимала запросы и подбирала оформление, ее дообучили на примерах настроек и описаний стилей.

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще