Наука в открытом доступе: в МГУ создан онлайн-учебник по машинному обучению

В августе 2025 года завершено оформление онлайн-учебника DeepMachineLearning.ru по машинному и глубокому обучению. Его подготовил доцент кафедры математических методов прогнозирования факультета ВМК МГУ, представитель НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» Виктор Китов. Об этом CNews сообщили представители МТУ.

Учебник создан на основе курсов «Методы машинного обучения» и «Глубокое машинное обучение», читаемых автором в рамках академической программы по искусственному интеллекту, поддержанной фондом «Интеллект». Онлайн-формат облегчает доступ к материалам и поиск нужных понятий, а продуманная структура с гиперссылками делает навигацию максимально удобной. В каждом разделе есть проверочные вопросы и рекомендации дополнительной литературы, что позволяет глубже освоить темы.

Издание охватывает как классические алгоритмы машинного обучения, так и современные архитектуры нейросетей — от сверточных и рекуррентных моделей до графовых сетей и трансформеров. Подробно рассматриваются практические приложения: анализ изображений и текстов, работа с временными рядами и графами.

В дальнейшем планируется развитие проекта и выход печатной версии учебника.