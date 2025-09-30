Разделы

ПО Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Наука в открытом доступе: в МГУ создан онлайн-учебник по машинному обучению

В августе 2025 года завершено оформление онлайн-учебника DeepMachineLearning.ru по машинному и глубокому обучению. Его подготовил доцент кафедры математических методов прогнозирования факультета ВМК МГУ, представитель НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» Виктор Китов. Об этом CNews сообщили представители МТУ.

Учебник создан на основе курсов «Методы машинного обучения» и «Глубокое машинное обучение», читаемых автором в рамках академической программы по искусственному интеллекту, поддержанной фондом «Интеллект». Онлайн-формат облегчает доступ к материалам и поиск нужных понятий, а продуманная структура с гиперссылками делает навигацию максимально удобной. В каждом разделе есть проверочные вопросы и рекомендации дополнительной литературы, что позволяет глубже освоить темы.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Издание охватывает как классические алгоритмы машинного обучения, так и современные архитектуры нейросетей — от сверточных и рекуррентных моделей до графовых сетей и трансформеров. Подробно рассматриваются практические приложения: анализ изображений и текстов, работа с временными рядами и графами.

В дальнейшем планируется развитие проекта и выход печатной версии учебника.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Китай начинает выдавать специальные визы для приманивания программистов и инженеров со всего мира

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще