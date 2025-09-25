Авиакомпания «ЮТэйр» перевела в цифру оформление работы в выходные дни

Авиакомпания «ЮТэйр» перевела в цифру оформление работы в выходные дни. Теперь согласование и оформление вывода сотрудников в выходные и праздники занимает 15-20 минут вместо пяти часов. Задачу решили в системе Directum HR Pro. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В группе «ЮТэйр» завершился очередной виток цифровизации. Ранее на базе Directum HR Pro здесь оптимизировали кадровый документооборот и управление отпусками.

Результаты нового этапа: за 3 недели использования функциональности в системе оформили 52 приказа и 370 согласий сотрудников; бизнес-процесс по выводу работников в выходные ускорился на 94%; общая экономия составила 270 человеко-дней в год или 2 млн руб.

Оформление работы в выходные/праздничные дни стало полностью цифровым. Руководитель создает в системе заявку, где указывает сотрудников и даты вывода на службу. HR Pro автоматически проверяет, нет ли пересечений с периодом отпуска, и отправляет уведомление работнику. Человек через личный кабинет выбирает вариант компенсации — двойную оплату или одинарную оплату и отгул. Также есть возможность отказаться от выхода. После электронного подписания документов система автоматически формирует приказ.

Ранее процесс был трудоемким: требовалось вручную собирать подписи сотрудников, часто возникали ошибки при переносе дат в приказы, учет отгулов велся в Excel.