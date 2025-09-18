Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Мах усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией

Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества. Для установки двухфакторной аутентификации необходимо обновить приложение, зайти в профиле в раздел «Приватность» и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Пароль должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля. Пользователям, которые впервые регистрируются или авторизуются на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно позже в настройках приватности.

По данным на 17 сентября 2025 г., в Мах зарегистрировались более 35 млн человек. Для формирования безопасной среды создан Центр безопасности, который блокирует аккаунты, предпринимающие попытки мошеннических действий на платформе. В национальном мессенджере пользователь может установить «Безопасный режим» — набор настроек приватности, которые позволяют определить, кто сможет писать или звонить пользователю, а также приглашать его в чаты.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

CNews — 25 лет лидерства

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще