Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Код Безопасности» открыл доступ к курсам по своим продуктам

Компания «Код Безопасности», российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, объявляет о запуске образовательного портала для внешних пользователей. В настоящее время доступны вводные программы по ключевым продуктам компании: «Континент 4», SNS и vGate. Также запущен курс «Как эффективно обращаться в техническую поддержку», помогающий пользователям грамотно взаимодействовать со службой сопровождения. В разработке находится учебный модуль по продукту SNS для Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Представленные на портале курсы предназначены для первичного знакомства с решениями компании и созданы на основе методических пособий, которые «Код Безопасности» передает вузам-партнерам. Они не заменяют полноценные авторизованные курсы для учебных центров, а служат удобным инструментом для начального погружения в продукты.

«Запуск нашего образовательного портала – это стратегический шаг в развитии образовательных программ "Кода Безопасности". Мы создали точку входа для широкого круга специалистов, где они могут получить структурированные базовые знания по нашим продуктам. Это не замена авторизованному обучению, а важный первый этап, который делает наши технологии более доступными и понятными для аудитории», – отметила начальник отдела образовательных проектов «Кода Безопасности» Оксана Царькова.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Особенность новой платформы – интуитивно понятный интерфейс личного кабинета и мощная административная панель для управления учебным процессом. Все новые пользователи получают доступ к специальному вводному модулю, который помогает освоиться в системе. Этот курс знакомит с принципами поиска и запуска учебных программ, поэтапного прохождения модулей, контроля личного прогресса и получения сертификатов о завершении обучения.

Образовательный портал предназначен для широкого круга пользователей: как для технических специалистов, так и для сотрудников компаний, которые впервые знакомятся с продуктами «Кода Безопасности». Запуск платформы знаменует новый этап в развитии образовательных инициатив компании, делая обучение в сфере информационной безопасности более доступным и систематизированным.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Управление проектами

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: