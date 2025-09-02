«Код Безопасности» открыл доступ к курсам по своим продуктам

Компания «Код Безопасности», российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, объявляет о запуске образовательного портала для внешних пользователей. В настоящее время доступны вводные программы по ключевым продуктам компании: «Континент 4», SNS и vGate. Также запущен курс «Как эффективно обращаться в техническую поддержку», помогающий пользователям грамотно взаимодействовать со службой сопровождения. В разработке находится учебный модуль по продукту SNS для Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Представленные на портале курсы предназначены для первичного знакомства с решениями компании и созданы на основе методических пособий, которые «Код Безопасности» передает вузам-партнерам. Они не заменяют полноценные авторизованные курсы для учебных центров, а служат удобным инструментом для начального погружения в продукты.

«Запуск нашего образовательного портала – это стратегический шаг в развитии образовательных программ "Кода Безопасности". Мы создали точку входа для широкого круга специалистов, где они могут получить структурированные базовые знания по нашим продуктам. Это не замена авторизованному обучению, а важный первый этап, который делает наши технологии более доступными и понятными для аудитории», – отметила начальник отдела образовательных проектов «Кода Безопасности» Оксана Царькова.

Особенность новой платформы – интуитивно понятный интерфейс личного кабинета и мощная административная панель для управления учебным процессом. Все новые пользователи получают доступ к специальному вводному модулю, который помогает освоиться в системе. Этот курс знакомит с принципами поиска и запуска учебных программ, поэтапного прохождения модулей, контроля личного прогресса и получения сертификатов о завершении обучения.

Образовательный портал предназначен для широкого круга пользователей: как для технических специалистов, так и для сотрудников компаний, которые впервые знакомятся с продуктами «Кода Безопасности». Запуск платформы знаменует новый этап в развитии образовательных инициатив компании, делая обучение в сфере информационной безопасности более доступным и систематизированным.