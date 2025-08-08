«Телфин» запускает сервис «Скрипты» для контактных центров

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виртуальной АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Скрипты», который помогает операторам вести переговоры с клиентами, повышая эффективность общения и увеличивая продажи. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Новый сервис от «Телфин» помогает контролировать и обеспечивать единый уровень качества общения с клиентами, снижает вероятность ошибок и экономит время операторов, а также повышает конверсию в сделки. При работе с пропущенными звонками скрипты подсказывают оператору, как наилучшим образом отрабатывать непринятые вызовы и не терять обращения клиентов.

Пользователи нового сервиса «Скрипты» могут самостоятельно создавать структуру сообщений как для успешно принятого телефонного разговора, так и для пропущенного вызова. Кроме этого есть возможность выбрать, кому именно из сотрудников будет доступен данный скрипт, например, всем специалистам отдела продаж или конкретному менеджеру для определенного добавочного номера.

При создании древа скрипта можно добавлять любое число вопросов и ответов. Есть возможность выделять ключевые вопросы и использовать их, как метки для фиксации прохождения скрипта в статистике. Количество самих скриптов в виртуальной АТС также не ограничено. Для ознакомления со сценариями сотрудник может запустить любой скрипт и пройти его самостоятельно в тестовом режиме.

«Виртуальная АТС автоматически ведет статистику по скриптам: общее количество использования каждого скрипта, а также информация по всем сотрудникам. Можно фиксировать даже незавершённые скрипты. Здесь же указаны даты и время вызова, данные о прохождении ключевых этапов. При этом любой звонок можно прослушать и скачать. Статистика и записи разговоров подсказывают, какие скрипты являются самыми эффективными, а какие сценарии разговоров и на каком этапе необходимо доработать», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Подключить сервис «Скрипты» можно в маркетплейсе АТС «Телфин.Офис». Скрипты для каждого добавочного запускаются при каждом входящем звонке в личном кабинете сотрудника. Оператор может выбрать нужный ему скрипт в карточке компании и сразу тегировать звонок для систематизации и быстрого поиска обращений клиентов по заданным критериям.