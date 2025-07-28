Исследование «ВКонтакте»: каждый четвертый пользователь рунета лоялен к ИИ-контенту, 55% авторов рассматривают ИИ как полезный инструмент

«ВКонтакте» провела опрос и выяснила, как зрители и авторы воспринимают ИИ-контент. Пока нейросети используют немногие, но интерес к ним стремительно растет — особенно в визуальных форматах: иллюстрациях, обложках и текстах. Искусственный интеллект воспринимается как редкий, но уже привычный инструмент, особенно среди молодежи. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Интерес к созданию ИИ-контента растет

55% создателей контента рассматривают нейросети в качестве своего инструмента. Среди авторов, публикующих посты, видео и клипы «ВКонтакте», 13% признались, что уже используют их для создания контента, 42% хотят попробовать. Самые популярные способы применения ИИ: арты и иллюстрации — 34%, мемы, истории, клипы, короткие текстовые посты — 31%.

64% зрителей уверены, что способны распознать ИИ-контент — мужчины отвечают так заметно чаще: 74% против 58% у женщин. Главный идентификатор — слишком идеальное или «гладкое» оформление.

30% пользователей верят, что в будущем станут использовать или смотреть ИИ-контент чаще. Среди молодёжи 18–24 лет этот показатель достигает 44%. По мнению зрителей, нейроконтент неуместен в личных историях — так считают 49%, в новостях — 48%, в аналитике — 34%.

Зрителям важен авторский почерк

27% зрителей положительно относятся к ИИ-контенту — чаще всего это молодежь до 24 лет. 55% настроены нейтрально. Лояльность возрастает, если автор дорабатывает контент вручную — тогда позитивное отношение вырастает до 37%. Пользователи «ВКонтакте» предпочитают чаще видеть оригинальный авторский контент: по данным соцсети, на таких авторов подписываются в три раза чаще, а их посты пересылают на 27% чаще, чем заимствованный контент.

71% зрителей считают, что авторам следует отмечать использование ИИ при публикации контента. Каждый третий чувствовал себя обманутым, узнав, что пост сгенерировала нейросеть — особенно если это не было указано. Только 10% доверяют ИИ-контенту так же, как оригинальному. Каждый второй пользователь относится к ИИ-контенту с недоверием — или вовсе ему не доверяет.

Опрос проведен в июне 2025 г., в нем приняли участие более тысячи пользователей из разных городов России.