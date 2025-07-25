Аналитика МТС: в первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

МТС проанализировала продажи планшетов на российском рынке по итогам первого полугодия 2025 г. С января по июнь 2025 г. россияне приобрели почти 1,4 млн планшетов — это самый высокий показатель продаж на российском рынке c 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС связывают рекордный спрос с продолжающимся циклом обновления устройств. В последний раз россияне активно обновляли свои планшеты в пандемийные 2020-2021 гг.

Кроме того, на российском рынке расширилось количество устройств в доступном сегменте. Так, продажи планшетов стоимостью 8-13 тыс. руб. показали самый высокий рост. Сегмент вырос на 5 процентных пунктов и занял 22% рынка. Средняя цена планшетов за год снизилась на 3% и сейчас составляет 19,2 тыс. руб.

Самым популярным брендом стал Huawei, который за последний год существенно нарастил свою долю, сместив с первой строчки Xiaomi по продажам в натуральном выражении и Apple по продажам в денежном выражении.