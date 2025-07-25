Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: в первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

МТС проанализировала продажи планшетов на российском рынке по итогам первого полугодия 2025 г. С января по июнь 2025 г. россияне приобрели почти 1,4 млн планшетов — это самый высокий показатель продаж на российском рынке c 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС связывают рекордный спрос с продолжающимся циклом обновления устройств. В последний раз россияне активно обновляли свои планшеты в пандемийные 2020-2021 гг.

Кроме того, на российском рынке расширилось количество устройств в доступном сегменте. Так, продажи планшетов стоимостью 8-13 тыс. руб. показали самый высокий рост. Сегмент вырос на 5 процентных пунктов и занял 22% рынка. Средняя цена планшетов за год снизилась на 3% и сейчас составляет 19,2 тыс. руб.

mts1.jpg

МТС

Самым популярным брендом стал Huawei, который за последний год существенно нарастил свою долю, сместив с первой строчки Xiaomi по продажам в натуральном выражении и Apple по продажам в денежном выражении.

mts2.jpg

МТС

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Впервые в мире запущена сеть 6G. 50 ГБ скачались за полторы секунды

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще