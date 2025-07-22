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Стартовал приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы в осенний призыв

Минцифры сообщило о том, что до 6 августа включительно ИТ-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 г. через «Госуслуги». Для граждан, состоящих на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, действуют другие сроки.

До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своём личном кабинете и направить их в Минцифры.

Если специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку.

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На что обратить внимание сотрудникам: тщательно проверяйте данные о себе — военкомат, компания, ИНН, вуз, номер диплома и т.д.; убедитесь, что отдел кадров передал сведения о вас в Минцифры; сохраните свой номер заявления на «Госуслугах».

Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

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