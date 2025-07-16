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SimpleOne будет обучать автоматизации бизнес-процессов индивидуально

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил новый формат обучения работе на собственной платформе — индивидуальные консультации для партнеров и клиентов. Такой подход позволит специалистам эффективно осваивать инструменты системы в удобном ритме, с персональной поддержкой наставника и без привязки к расписанию групповых курсов.

Новый формат решает проблему специалистов, которые не могут участвовать в групповых потоках из-за плотного рабочего графика или необходимости изучить материал в своём темпе. Участники получат персональную поддержку наставника через Telegram, проверку практических заданий и подробную обратную связь. Кроме того, специалистам станут доступны ежедневные аудио/видео консультации.

«Мы видим растущий спрос на индивидуальный подход в обучении среди наших партнёров и клиентов. Он даёт возможность изучить платформу в собственном темпе и получить персональные консультации по сложным вопросам. Такой формат повышает вовлеченность специалистов и помогает им быстрее осваивать и применять инструменты в своих проектах», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Одновременно с запуском индивидуального обучения SimpleOne обновил партнерский портал: теперь заявки на все виды обучения можно подать в едином интерфейсе.

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