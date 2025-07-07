7 из 10 компаний принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта

7 из 10 компаний готовы нанимать выпускников вузов и колледжей, не имеющих стажа работы. Наиболее востребованы молодые специалисты в сфере продаж, в финансовом секторе и на производствах. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Как и годом ранее, 70% компаний рассказали, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта. Выпускники колледжей также имеют хорошие перспективы для трудоустройства: 67% компаний рассматривают молодежь со средним профессиональным образованием на вакантные позиции.

Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек).

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 188

Время проведения: 1-30 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.