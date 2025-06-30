Родители меньше контролируют время детей в соцсетях

За последние три года родители стали существенно чаще рассказывать о наличии регистраций в соцсетях у детей 7-9 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители детей 7-17 лет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Экономически активные россияне считают, что заводить аккаунты в социальных сетях лучше всего подросткам старше 13 лет: 30% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 26% — 16-17 лет. 13% допускают создание профиля в 10-12 лет. Еще 3% считают возможной регистрацию для детей 7-9 лет. 5% опрошенных уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка. Каждый восьмой против детских аккаунтов в принципе.

Женщины чаще мужчин говорили, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10-12 лет (16% против 11% соответственно). Мужчины же чаще утверждали, что детям соцсети противопоказаны (14% против 11% среди женщин). Больше всего же сторонников такой идеи среди граждан старше 45 лет, 19% из них считают, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Данные опроса родителей показывают, что почти каждый третий осведомлен о наличии у детей 7-9 лет профилей в соцсетях (32%). Среди родителей детей 10-12 лет этот показатель достигает 56%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 79%. При этом, чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей: если среди матерей и отцов младших школьников не следят за аккаунтами лишь 4%, то среди родителей 16-17-летних таких уже 49%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в вопросе регулирования времени, проводимого в соцсетях. Среди родителей 7-9-летних детей ограничения устанавливают 75%, а среди родителей 16-17-летних — только 26%.

Большинство родителей (73%) беседует с несовершеннолетними детьми о правилах безопасности в интернете. Матери делают это чаще отцов (78% против 69%). Согласно контекстному анализу комментариев, 59% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 33% — защиты личных данных, а 16% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам.

За последние три года мнения россиян сместились в сторону более раннего доступа к соцсетям: на 5 процентных пунктов выросла доля тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же сократилось число противников детских аккаунтов. Количество родителей, которые знают о существовании профилей у детей 7-9 лет, увеличилось на 16 п.п., и большинство из них уверены, что контролируют активность детей в интернете. Вместе с тем родители стали реже ограничивать время, проводимое младшими школьниками в соцсетях (минус 14 п.п.).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 521

Время проведения: 2-20 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов