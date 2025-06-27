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«Авито»: россияне с начала года сэкономили 3,4 млрд рублей на колясках

Аналитики «Авито» исследовали данные о продажах детских колясок с начала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За январь-апрель 2025 г. на «Авито» купили 342 тыс. колясок. В денежном выражении за этот период россияне потратили на коляски 3,5 млрд руб. Самые популярные коляски на «Авито» — прогулочные. На них приходится 66% продаж. Среди брендов наибольшим спросом пользуются Cybex, Tutis и Anex.

Новые коляски на «Авито» в среднем обходились в 21,144 тыс. руб., а коляски «с рук» — 8,667 тыс. руб. Экономия при покупке в ресейле в среднем составляет 59%. Купив коляску на «Авито», за январь-апрель россияне 3,4 млрд руб.

«Часто детские вещи остаются в отличном состоянии дольше, чем ими пользуются. Одна вещь может послужить не одной семье, помогая существенно сэкономить. Это выгодно всем: одним родителям ресейл позволяет сократить расходы, другим — освободить место в доме и частично вернуть вложения в первоначальную покупку. Примечательно, что некоторые качественные детские вещи можно найти бесплатно или за символическую плату — так что перед тем как приобретать что-то новое, рекомендуем проверить площадку на предмет качественного ресейла», — сказал Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в «Авито».

Что касается брендов, чаще всего на «Авито» ищут детские коляски Cybex — на него пришлось 16% от всех запросов. В среднем они стоили 30 тыс. руб. На втором месте — Tutis с долей в 12% и средней ценой в 17 тыс. руб. Также в тройку лидеров вошел бренд Anex — на него пришлось 11% запросов. В среднем коляски этой марки покупали за 26 тыс. руб. Также высоким спросом пользуются коляски Adamex — их доля также составила 11%, а средняя цена — 13,5 тыс. руб. Замыкают топ-5 коляски Bugaboo с долей 10%. В среднем они стоили 32 тыс. руб.

Детские коляски на первичном и вторичном рынке ожидаемо стоят по-разному. По данным Росстата, в середине 2024 г. средняя цена детских колясок в рознице составила 22,066 тыс. руб. В то время как на «Авито» одна детская коляска в январе-апреле обходилась пользователям в среднем в 10,228 тыс. руб. Это почти в два раза меньше розничной цены 2024 г. Средняя стоимость новой коляски на площадке — 21,144 тыс. руб., в ресейле — 8,666 тыс. руб. Таким образом, при покупке коляски «с рук» можно было сэкономить в среднем 59%. В общей сложности, купив коляску на «Авито», за январь-апрель россияне сэкономили 3,4 млрд руб.

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