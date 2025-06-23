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Wildberries запускает тестирование услуги продления срока хранения заказов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме новую услугу, которая обеспечит покупателям еще больше гибкости в получении заказов. С 24 июня 2024 г. все клиенты маркетплейса в России смогут продлевать срок хранения своих товаров в пунктах выдачи заказов на семь дополнительных дней. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Когда срок хранения товара в ПВЗ будет подходить к концу, клиент сможет продлить его на семь дней. Сделать это можно будет через приложение маркетплейса или на сайте.

Услуга платная и ее стоимость составит 50 руб. за каждый товар в заказе.

При ее введении специалисты Wildberries ориентировались в первую очередь на пожелания от клиентов и статистику забора заказов с пунктов выдачи. Как правило, большинство пользователей Wildberries забирают свои заказы с ПВЗ в первые три дня со времени их доставки. Однако в некоторых случаях у клиентов могли возникнуть форс-мажорные ситуации, из-за которых получить желаемый товар в обозначенный срок было просто невозможно. Именно для решения подобных случаев было принято решение протестировать новую услугу.

В Wildberries рассчитывают, что новая возможность позволит повысить уровень клиентского сервиса на платформе и сократит общее количество возвратов.

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