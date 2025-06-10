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Исследование: почти половина ИТ-специалистов в России страдают синдромом самозванца

Почти половина ИТ-специалистов сомневаются в своих профессиональных навыках. А каждый второй убежден, что его карьерные успехи и достижения — во многом результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Чаще всего негативного мнения о себе как о профессионале придерживаются начинающие специалисты, но и среди топ-менеджеров таких немало — каждый четвертый. Женщины страдают синдромом самозванца значительно чаще мужчин. Почти для половины неуверенность в своих компетенциях и боязнь «разоблачения» становится серьезным препятствием на пути к карьерному росту и увеличению дохода.

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с синдромом самозванца — психологическом состоянии, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств. В опросе приняли участие свыше 2,9 тыс. соискателей обоих полов в возрасте старше 18 лет из крупных городов.

Большинство опрошенных (51%) считают себя компетентными специалистами, но лишь 11% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках, тогда как 40% чуть менее уверены в себе. При этом почти половина респондентов (46%) сомневаются в своих компетенциях.

«Синдромом самозванца» страдают работники вне зависимости от статуса. Чаще всего это «джуны» (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров их немало — 24% и 28% соответственно.

На подобное самовосприятие влияет недостаток опыта работы. Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%), тогда как среди респондентов в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28%, 17% и 15% соответственно). Чем старше человек и выше больше опыт — тем меньше выражен синдром самозванца.

Результаты опроса также позволяют сделать вывод, что неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Например, на вопрос «насколько вы уверены в своих компетенциях?» они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%).

Женщины чаще мужчин слышали формулировку «синдром самозванца» (68% против 58% соответственно), что позволяет предположить, что они активнее интересуются этим вопросом. Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% респонденток против 50% опрошенных мужчин). У них чаще возникают мысли о том, что они заняли свое место обманом (26% против 17%), и опасения, что их «разоблачат как непрофессионалов» (52% против 36%).

Среди женщин больше тех, кто чаще думает о том, что эффективные результаты их труда, заслуги и достижения — следствие удачи, а не их способностей (50% против 39%). Они чаще мужчин систематически сравнивают себя с другими людьми и чувствуют, что не достигают их успеха (72% против 57%). И наконец, женщин чаще мужчин посещает мысль о том, что они добились бы большего, если бы не сомневались в себе (78% против 60%).

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Чаще всего вышеуказанные чувства люди испытывают, когда нужно сделать сложную задачу (31%), выступить перед людьми (26%) либо в момент, когда их хвалят перед коллегами (25%), а также когда коллеги интересуются их мнением о той или иной рабочей задаче (21%) и в момент, когда их просят поделиться своим опытом (20%).

Почти половина респондентов (54%) испытывают негативное влияние спектра эмоций, связанных с «синдромом самозванца», на свою работу: 22% — сильное, 32% — умеренное. Женщины сталкиваются с этим чаще: о «сильном негативном влиянии» рассказала каждая четвертая респондентка (24%), тогда как среди мужчин таковых заметно меньше (14%).

Чаще всего негативное влияние выражается, в частности, в боязни развиваться / искать новую работу (68%), апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач (57%), в боязни просить повышения (47%), в чувстве вины перед работодателем и / или коллегами (38%).

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Цифровизация

Справляться с неуверенностью и связанными с ней чувствами респондентам позволяют самообразование / повышение квалификации (40%), профессиональное обучение (31%), похвала от руководства (30%) и подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку (20%). А самыми бесполезными способами «самотерапии» участники назвали самовнушение (31%), советы друзей (23%), похвала от коллег (18%) и обращение к коучам (16%).

«Результаты опроса показывают, что синдром самозванца — проблема не только начинающих специалистов. Несмотря на то, что наиболее уязвимы в этом плане “джуны” и сотрудники среднего звена, каждый четвертый топ-менеджер тоже сомневается в своей профессиональной состоятельности. Это достаточно большая цифра. Это подтверждает, что неуверенность в себе может сохраняться даже на вершине карьерной лестницы и не всегда исчезает с опытом, — сказала директор по маркетингу “Сетки” Татьяна Канонерова. — Но в целом данные показывают, что с ростом профессионального статуса и накоплением опыта уровень сомнений в своих компетенциях снижается: среди ведущих специалистов синдром самозванца проявляется у 24%, что ниже, чем у более младших коллег, но все еще представляет собой значимую долю».

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