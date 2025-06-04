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Бизнес не спешит переходить на четырехдневку

Работодатели пока не готовы к четырехдневной рабочей неделе — лишь в 1 из 100 компаний перешли на сокращенный график, еще столько же пробовали, но вернулись к стандартной пятидневке. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Власти изучают возможность сокращения рабочей недели до четырех дней, в Госдуме не исключают подобных изменений, но законодательных инициатив пока не поступало. Тем временем российский бизнес не спешит внедрять такой график: лишь в 1 из 100 компаний перешли на четырехдневку, еще столько же пробовали, но вернулись к стандартному режиму. В 8% организаций обсуждали такую возможность: 1% допускают ввод сокращенной рабочей недели, 7% — нет.

Наибольший интерес к сокращенной неделе проявляют небольшие компании с численностью до 100 сотрудников: по 2% из них уже работали или работают по такому графику, а еще в 11% рассматривали этот вариант. В крупных организациях (от 1000 человек) переход обсуждали лишь 8%, а внедривших в практику не набралось и одного процента.

Пик интереса к четырехдневке пришелся на февраль 2021 г., во время пандемии COVID-19: тогда в таком режиме работали 5% компаний, а 13% изучали возможность перехода.

В настоящий момент один из двух россиян хотел бы работать четыре дня в неделю, причем большинство из них уверено, что успеет выполнить все задачи за меньшее время. Чаще всего эту идею поддерживают женщины, молодежь и специалисты с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (согласно данным исследования SuperJob, проведенного в ноябре 2024 г).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 205

Время проведения: 4 апреля – 28 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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