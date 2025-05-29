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Летних корпоративов будет меньше. Каждая третья компания планирует уложиться в прошлогодний бюджет

В 4 из 10 компаний запланированы летние корпоративы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Летом 2025 г. корпоративные мероприятия запланировал 41% российских компаний (это на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2024 г.). Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

В нестоличной России организовывать мероприятия будут чуть чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге: 42, 40 и 37% соответственно.

Число компаний, не планирующих летние корпоративы, за год увеличилось с 39% до 46%. 13% работодателей пока не приняли окончательного решения.

46% компаний из тех, которые проводили корпоративы в 2024 г. и планируют в 2025 г., собираются увеличить бюджет мероприятий. 32% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму. 11% урежут расходы.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Цифровизация

Населенных пунктов: 192

Время проведения: 5-27 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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