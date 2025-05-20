Wildberries первой в России начала продажи сверхтонкого S25 Edge от Samsung

Новинка уже доступна для заказа на площадке, первые покупатели получат смартфоны в течение 14 дней после оформления покупки. Стартовая цена — от 100 тыс. руб. На Wildberries представлено три цветовых решения Galaxy S25 Edge, а также два варианта объёма оперативной памяти (256 и 512 ГБ). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Платформа продолжает фиксировать рост интереса к смартфонам высокого ценового сегмента (от 50 тыс. руб.). В I квартале 2025 года оборот флагманских моделей вырос в два раза, а средний чек увеличился на 17%.

Благодаря раннему старту продаж новейшей модели Samsung S25 Edge с тонким дизайном и ИИ-функционалом, площадка ожидает повышенный спрос на новинку.