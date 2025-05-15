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Сбербанк упростил оплату услуг мобильной связи

Сбербанк в своем приложении запустил новый сервис, который поможет клиентам одновременно пополнять баланс нескольких мобильных номеров в пару касаний. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Выбор номеров стал удобнее: номера, по которым вы регулярно пополняете баланс, собраны в одном месте. Приложение самостоятельно определяет оператора связи по каждому номеру. Не нужно вспоминать, сколько внести на баланс: суммы платежей заполняются автоматически на основе предыдущих оплат, при необходимости их всегда можно изменить. Для экономии времени за один раз можно пополнять баланс номеров разных операторов.

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Безопасность

Сервис будет удобен, если вы пополняете не только баланс своего мобильного номера, но и номеров близких или оплачиваете услуги связи для нескольких устройств — например, планшета, умных часов, сим-карты в сигнализации. Откройте мобильное приложение Сбербанка, перейдите во вкладку «Платежи», выберите «Оплатить мобильную связь» — приложение отобразит список рекомендуемых номеров. Далее нажмите на номер, если хотите оплатить один, или нажмите «Оплатить несколько» и перейдите к выбору нужных вам номеров для одновременной оплаты.

Сервис доступен пользователям Android в приложении «СберБанк Онлайн» версии 16.0 и выше. На iOS появится в ближайшем релизе.

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