Разделы

Безопасность
|

«Раздолье-Консалт» прошла проверку защищённости информационных систем

Компания «Раздолье-Консалт», полносервисный интегратор программных продуктов «», завершила мероприятия по проверке защищенности своей информационной инфраструктуры от компьютерных угроз. Проверочные мероприятия проводились уполномоченным подрядчиком – «Уральским центром систем безопасности» (УЦСБ).

УЦСБ имеет специальное соглашение с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), ответственным за защиту российских информационных ресурсов от кибератак. Проведенная оценка соответствовала строгим нормативным требованиям, установленным методическими рекомендациями НКЦКИ.

Проверка подтвердила высокий уровень защиты информационных активов «Раздолье-Консалт». Полученное положительное заключение свидетельствует о готовности компании противостоять современным киберугрозам и соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности.

Таким образом, «Раздолье» продемонстрировало свою готовность обеспечивать надежную работу информационно-технологических систем, поддерживая безопасность корпоративных данных и предвидя возможные угрозы для стабильного функционирования ИТ-структуры заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153