Кадровый голод меняет отношение работодателей к соискателям с судимостью
Компании постепенно отказываются от негласных барьеров в найме: в условиях кадрового голода каждый шестой работодатель готов принимать на работу ранее судимых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.
Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 8% компаний, а, к примеру, 17 лет назад о подобном рассказывали лишь 3% предприятий и организаций. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.
Каждый шестой работодатель (17%) готов трудоустраивать ранее судимых. Это чуть больше, чем год назад, и в два раза больше, чем в 2008 г.
Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.
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Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 190
Время проведения: 6 марта – 23 апреля 2025 г.
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов.