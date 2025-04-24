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Удобство на новом уровне: дату проверки газа теперь сообщит регпортал Подмосковья

Уведомление о проведении планового технического обслуживания газового оборудования будет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Там же можно будет сразу же дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области осуществляется раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники получат уведомление в своем личном кабинете регионального портала с указанием точной даты и времени обслуживания по их адресу.

«Благодаря новой функции на регпортале жители заранее узнают о планируемом техобслуживании и смогут спланировать свое время. А еще им не нужно будет хранить бумажный акт – он появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, никогда не потеряется и всегда будет под рукой», – отметила Надежда Куртяник.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным Правительством. В рамках эксперимента жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену оборудования, а также на поверку приборов учета и возобновление подачи газа. Подписывать документы, включая договор и акты выполненных работ, можно в личном кабинете с помощью электронной подписи. Кроме того, после оказания услуг жители могут оценить качество работы специалистов газовой службы.

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