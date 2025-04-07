Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, и чаще — коллегам

SuperJob выяснил, к кому предпочтут обратиться россияне за деньгами в долг и кому готовы дать взаймы. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 2,5 тыс. работающих экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Когда нужно занять денег, каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый чаще всего занимает средства у родственников, 4% — у друзей, 1% — у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. 55% опрошенных не берут деньги взаймы. По сравнению с прошлым годом, банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще (+ шесть процентных пунктов).

Кому россияне готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы. Интересно, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает «перехватить до зарплаты» сослуживцам.

Родственнику готовы занять в среднем 19 тыс. руб., другу — 14,5 тыс. руб., а коллеге — 8,2 тыс. руб.. По сравнению с прошлым годом эти суммы немного выросли (+3%—5%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 447. Время проведения: 12 марта — второе апреля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов