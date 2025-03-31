«Авито Работа»: в 2024 г. число резюме работников старше 55 лет с опытом до года выросло на 90%

В 2024 г. соискатели старше 55 лет не только стали чаще публиковать резюме, но и активно стремятся освоить новые профессии и сферы деятельности. Тренд на увеличение числа активных соискателей среднего возраста на рынке труда подтверждают данные «Авито Работы»: в 2024 г. соискатели от 55 до 64 лет с минимальным стажем работы (до 1 года) опубликовали на 90% больше резюме, чем в 2023 г., а средние зарплатные ожидания для соискателей составили 50 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Какие профессии интересуют соискателей среднего возраста, меняющих профессию

В 2024 г. все больше россиян 55-64 лет рассматривают для себя новые карьерные возможности, осваивая профессии в том числе без профильного образования. Особенно заметен рост интереса к рабочим специальностям: количество резюме на позицию слесаря с указанием опыта «до 1 года» выросло почти в два раза (+99%) по сравнению с 2023 г. В среднем соискатели на стартовые позиции рассчитывают на 60 тыс. руб. в месяц. Также возросло количество резюме контролеров (+97%) и диспетчеров (+76%), зарплатные ожидания для каждой из этих позиций составили 40 тыс. руб. ежемесячно.

Профессии с наибольшим приростом резюме россиян среднего возраста без опыта или с опытом работы до 1 года, 2023/2024 год

Востребованные профессии у поколения среднего возраста со стажем от 1 года до 3 лет

Среди соискателей, которые указывают в резюме опыт работы от 1 до 3 лет, выделяются две профессии с одинаково высоким приростом количества резюме в 92% — инженеры и менеджеры по продажам. При этом инженерные кадры рассчитывают на более высокий заработок в 90 тыс. руб. в месяц против 50 тыс. руб. в месяц у менеджеров по продажам. Водительские специальности также пользуются спросом: соискатели на позицию водителя категории B опубликовали на 71% больше резюме, чем годом ранее, а их зарплатные ожидания достигали 70 тыс. руб. в месяц.

Профессии с наибольшим приростом резюме россиян среднего возраста с опытом работы от 1 до 3 лет, 2023/2024 год

Опытные кадры: куда идут специалисты с опытом 3+ лет

Опытные специалисты, которые указали в резюме стаж по профессии более 3 лет, наиболее активно в 2024 г. рассматривали вакансии в сфере транспорта, а также офисные позиции. Чаще всего опытные соискатели стали размещать резюме на позиции водителей-дальнобойщиков (+91%), причем зарплатные ожидания таких соискателей достигали в среднем 150 тыс. руб. в месяц. На 89% больше, чем в 2023 г., соискатели 55-64 лет разместили резюме менеджеров по работе с клиентами, претендуя в среднем на 50 тыс. руб. в месяц. Еще одной популярной профессией у опытных кандидатов оказалась позиция водителя категории C. На такой позиции соискатели ожидали получать в среднем 100 тыс. руб. в месяц.