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«Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу Системы ОВГА

«Программный продукт» окажет услуги по технической поддержке и сопровождению автоматизированной системы ведения реестра оформленных пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения на территории города Москвы (АС ОВГА). Система предназначена для автоматизации процесса предоставления государственной услуги «Выдача пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения» и обеспечивает:

•Обработка обращений заявителей на внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве

•Направление на Портал государственных услуг (ПГУ) города Москвы информации о ходе предоставления государственной услуги для информирования заявителям

•Внесение в Реестр действующих пропусков и сведений об оформленных пропусках

•Предоставление структурным подразделениям Дептранса полной и актуальной информацией об оформленных пропусках, необходимой для принятий управленческих решений

•Автоматизацию мониторинга госуслуги на внесение в Реестр действующих пропусков

•Формирование отчетных данных об оформленных пропусках в рамках АС ОВГА

•Автоматизацию аннулирования действующих пропусков на основании поступления сведений по соответствующим межведомственным запросам

В рамках проекта будут реализованы следующие работы:

- обеспечение информационно-консультационной поддержки работы пользователей;

- ведение технической и эксплуатационной документации и её актуализации по результатам обработки запросов пользователей;

- определение текущего состояния компонентов Системы по результатам автоматического выявления средствами мониторинга событий;

- обеспечение бесперебойного функционирования, целостности, сохранности и восстанавливаемости данных Системы.

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