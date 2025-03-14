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Безразличие, рассеянность и апатия работника ярче всего свидетельствуют о его скором увольнении

Главный сигнал скорого увольнения сотрудника — это потеря им интереса к работе. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Опытные кадровики нередко могут предсказать увольнение сотрудника до подачи им официального заявления, опираясь на косвенные признаки. Каждый третий HR-специалист (33%) отмечает, что главный сигнал — это потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (20%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 15%, а демонстрацию недовольства — 13%. Каждый девятый кадровик (11%) замечает тревожность. По мнению такого же числа опрошенных о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Для принявших решение покинуть компанию может быть характерен отказ от коммуникаций и снижение работоспособности (по 9% голосов), непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей (по 7%). Еще 7% кадровиков считают подозрительными вопросы о количестве оставшихся дней отпуска. По 5% HR-менеджеров отмечают у решивших уволиться отстраненность и скрытность. Также 5% ориентируются на сплетни в коллективе: сослуживцы также могут рано почувствовать настрой на увольнение. Справки и копии трудовой могут запрашивать по разным причинам, но каждый двадцатый кадровик считает подобные обращения подозрительными. По 4% связывают скорое увольнение работника с частыми уходами на больничный и нежеланием общаться с руководством.

Среди других признаков, которые помогают заранее подготовиться к возможному уходу сотрудника, кадровики называли внезапно возникающую безответственность, отказ от соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы, проявления высокомерия и пр.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 197

Время проведения: 1-10 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций

Размер выборки: 1000 респондентов.

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