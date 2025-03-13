«Авито Работа»: вальцовщики стали самыми востребованными рабочими промышленности

Согласно данным аналитического исследования, проведенного на основе информации с платформы «Авито Работа», в России продолжается активный рост числа предложений для промышленных работников. Среди наиболее востребованных профессий лидируют вальцовщики. Спрос на этих сотрудников вырос в три раза (+206%) за год. Специалисты, отвечающие за обработку металлических изделий, сегодня могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 90,88 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Не менее востребованными стали сотрудники агропромышленности — в три раза (+203%) активнее, чем прошлой зимой, стали искать овощеводов. Чтобы привлечь кандидатов, компании предлагают достойные условия труда, что делает работу в отрасли более привлекательной. Так, средняя предлагаемая зарплата овощеводов зимой этого года составила 109 тыс. руб/мес.

Среди других профессий промышленности с наибольшим приростом вакансий выделяются специалисты, отвечающие за финальную обработку изделий. Так, с зимы 2023/2024 годов спрос на полировщиков увеличился в 2,9 раза (+189%), а на шлифовщиков — в 2,5 раза (+146%). Соискателям на позицию шлифовщика предлагают в среднем 78,52 тыс. руб/мес, а для кандидатов на должность шлифовщика средние зарплатные предложения достигают 113,46 тыс. руб/мес.

Одновременно с ростом спроса на специалистов увеличиваются и средние зарплатные предложения. Так, лидерами по росту зарплат, указываемых в вакансиях, стали строгальщики. Средние зарплатные предложения для специалистов, обрабатывающих металлические или деревянные заготовки, выросли на 36% и достигли 111,7 тыс. руб/мес.

В тройку лидеров по росту предлагаемых зарплат также вошла профессия шлифовщика — зимой 2024/2025 года им новым сотрудникам в этой роли стали предлагать доход на 35% больше, чем годом ранее.

Также на 35% повысили предлагаемые зарплаты соискателям на вакансии сельскохозяйственных рабочих. Зимой 2024/2025 годов работодатели в агропромышленном секторе предлагали новым сотрудникам на этой позиции в среднем 69,25 тыс. руб/мес.