Над оптимизацией рабочего процесса чаще задумываются те, кто зарабатывает больше

3 из 10 россиян имеют предложения по оптимизации рабочих процессов, но 38% из них не верят, что их идеи будут рассмотрены. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У 29% работающих россиян есть предложения для руководства по оптимизации рабочих процессов. Чаще всего над улучшением бизнес-процессов размышляют те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц (46%). Более инициативны мужчины (38% против 20% женщин). Идеи, как улучшить рабочий процесс, работники до 35 лет выдвигают чаще тех, кто старше. Однако, судя по комментариям, молодежь в большей степени ориентирована на оптимальном распределении времени («Гибкий график»; «Гибрид»), а старшее поколение чаще говорит о необходимости улучшения материально-технической базы, устранении «узких мест» в бизнес-процессах, поднимает вопросы доверия руководства к подчиненным. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений.

Свои идеи большинство инициативных сотрудников не боится высказать открыто: 77% готовы обсуждать их на личных встречах, 8% предпочли бы действовать через представителей трудовых коллективов, каждый двадцатый — изложить их письменно, и лишь 1 из 100 — анонимно.

6 из 10 (62%) верят, что их предложения будут рассмотрены: каждый четвертый (26%) абсолютно убежден в этом, 36% — скорее уверены. 24% скорее сомневаются в успехе, а 14% абсолютно уверены, что их идеи будут проигнорированы.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 361

Время проведения: 21 февраля – 7 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу

Размер выборки: 1600 респондентов.