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«Авито Работа»: за год количество вакансий с переобучением увеличилось в 1,5 раза

Рынок труда продолжает адаптироваться к новым условиям, и одной из ключевых тенденций становится рост числа вакансий с возможностью профессионального переобучения. Согласно данным за зиму 2024/2025, количество таких предложений на платформе «Авито Работа» увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Работодатели все чаще готовы инвестировать в обучение сотрудников, привлекая кандидатов без опыта или из смежных сфер. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший прирост предложений с возможностью переобучения показали профессии, востребованные в сфере производства и логистики. Так, в 2,9 раза вырос спрос на стикеровщиков (+192%) и на операторов станков (+187%). После прохождения обучения компании предлагают новым сотрудникам на таких позициях средний доход в размере 73 262 и 82 744 руб. в месяц соответственно.

Также высокий рост числа вакансий с возможностью обучения зафиксирован в мебельном производстве: предложений о работе с переобучением для мебельщиков стало больше в 2,8 раза (+184%), а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 79 234 руб. в месяц.

Строительная отрасль также активно привлекает новых работников, предлагая обучение с нуля. Количество вакансий с обучением для строителей с зимы 2023-2024 г. выросло в 2,7 раза (+174%), а средний уровень зарплатных предложений достиг 108 654 руб. в месяц.

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В список профессий с возможностью переобучения вошли и офисные специалисты. Так, менеджеры по развитию бизнеса заняли одну из лидирующих позиций по приросту вакансий с обучением (+170%), что связано с расширением рынков и ростом конкуренции между компаниями. Средние зарплатные предложения для сотрудников с минимальным опытом работы при фиксированном графике составляют 76 322 руб. в месяц, а на позициях старших специалистов предлагаемые заработные платы становятся значительно выше по мере профессионального роста.

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Профессии с наибольшим приростом вакансий с возможностью переобучения зимой 2024-2025 года

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