На портале госуслуг Московской области открылись новые возможности для некоммерческих организаций

Некоммерческие организации Подмосковья могут оформить заключение о соответствии услуг онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь социально ориентированные некоммерческие организации могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Все, что потребуется сделать, – это заполнить онлайн-заявление, приложить документы и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые состоят в реестре исполнителей общественно полезных услуг или планируют войти в него, должны иметь заключение о соответствии качества услуг. Его выдают госорганы, которые курируют направление деятельности организации. Ведомство проводит оценку качества услуг и направляет решение в виде заключения или отказа.

Чтобы подать заявление, некоммерческой организации следует авторизоваться на региональном портале и открыть страницу услуги. Если СОНКО работает в сфере культуры, необходимо перейти по следующей ссылке, для сферы туризма доступна другая ссылка, для сферы физкультуры и спорта – еще одна. Также можно набрать в строке поиска наименование услуги «Оценка качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг» и выбрать свою область деятельности.

Услуга доступна для юридических лиц, предоставляется бесплатно в течение 21 рабочего дня.