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«Яндекс» запустил сервис для создания валентинок при помощи кода

14 февраля — день всех влюбленных и день компьютерщика. К этой дате «Яндекс» запустил сервис для создания валентинок при помощи кода. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так любой может почувствовать себя программистом и необычным способом признаться в любви. Специально для этого проекта был придуман микро-язык, который получил название LoveScript.

После авторизации в «Яндекс ID» валентинкой можно будет поделиться. Попасть на сервис можно с главной страницы «Яндекса», через приложение «Яндекс с Алисой» или напрямую по адресу ya.ru/lovescript.

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Яндекс
«Яндекс» запустил сервис для создания валентинок при помощи кода

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