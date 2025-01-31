Разделы

ПО Софт
|

Ученые Пермского Политеха разработали программу, способную автоматически управлять роботизированными комплексами

Ученые Пермского Политеха разработали ПО, которое позволяет автоматически писать коды для управления напыляющими установками. Это ускорит и удешевит процесс производства отечественных гражданских авиадвигателей и газотурбинных установок, а также повысит качество нанесения термозащитного слоя. На данный момент не существует аналогичных программных решений для таких роботизированных установок.

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Детали в авиационных газотурбинных двигателях и установках во время работы подвергаются высоким температурам в диапазоне от 650 до 1600°С. Наиболее эффективный способ их защиты от перегрева и разрушения материала – применение теплозащитных покрытий. Слои наносят с помощью роботизированных комплексов с маленькой распыляющей ручкой, при этом робота программирует специалист пультом, из-за чего его на время выводят из строя, что сильно замедляет процесс производства.

Политехники разработали цифровой двойник роботизированного комплекса, загрузили его в программу для моделирования процесса работы. Затем построили путь, по которому робот должен ездить, когда включать/выключать напыление. Это позволило в автоматическом режиме задать оптимальную траекторию движения, чтобы все обрабатываемое изделие покрывалось ровным защитным слоем.

«Дело в том, что напрямую эти результаты в робот загрузить нельзя, поэтому важно перевести их на понятный ему язык. Для этого мы разработали постпроцессор – программу, которая преобразует информацию о движении инструмента и обработки деталей в понятный для станка код, используемый для выполнения операций», – сказал Роман Давлятшин, младший научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал-технология-конструкция» ПНИПУ.

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок
Цифровизация

«На текущем этапе тестирование программы на цифровом двойнике показало хорошие результаты. По предварительным данным количество успешных операций составило 80%. Снижение временных затрат на одно напыление – 95%. Ручное создание траектории под новую геометрию лопатки газотурбинного двигателя может занимать несколько рабочих смен. Использование нашего ПО сократит процесс до одной-двух смен: генерируем траекторию, проводим тестовое покрытие, разрезаем, смотрим и дорабатываем», – отметил Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Реализация проекта и возможность автоматизировать создание управляющей программы для роботизированных комплексов позволит существенно снизить простои оборудования, сократит сроки нанесения теплозащитных покрытий и повысит производственные мощности предприятия. В дальнейшем планируется тестирование на реальных станках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще