ПАО «Софтлайн» объявит основные неаудированные финансовые показатели компании за IV квартал и 12 месяцев 2024 года 18 февраля 2025 года

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о дате представления основных неаудированных финансовых показателей компании за IV квартал и двенадцать месяцев 2024 г. — 18 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В этот же день, до 10:00 мск, на сайте будут опубликованы пресс-релиз и сопутствующие материалы, в 13:00 мск состоится конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом группы.