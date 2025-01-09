Creative Aurvana Ace SXFI: TWS наушники с xMEMS драйверами и Super X-Fi Gen.4

Creative Technology представляет Aurvana Ace SXFI, последнее дополнение к знаменитой серии Aurvana. Эти беспроводные наушники оснащены твердотельными, полностью кремниевыми драйверами xMEMS и технологией Super X-Fi (SXFI). Об этом CNews сообщили представители Creative.

Разработанные как для аудиоэнтузиастов, так и для обычных слушателей, Aurvana Ace SXFI могут похвастаться системой с двумя драйверами: драйверами xMEMS и индивидуально настроенными 10-миллиметровыми динамическими драйверами. Это обеспечивает широкополосный звуковой ландшафт.

Благодаря технологии Super X-Fi Gen 4, Aurvana Ace SXFI предлагает и многомерную звуковую сцену, которая имитирует прослушивание качественной многоканальной системы.

Creative Creative Aurvana Ace SXFI

Эти наушники оснащены функциями, которые обеспечивают удобство и комфорт при их использовании: гибридная система активного шумоподавления (ANC): снижает до 98% фонового шум; режим прозрачности; режим низкой задержки; шесть встроенных микрофонов; длительное время работы: до 9 часов воспроизведения без подзарядки и до 28 часов с использованием зарядного футляра; вес одного наушника – 6 граммов; влагозащита IPX5; приложения Creative и SXFI Apps – можно настроить параметры звука и персонализировать его в соответствии со своими предпочтениями.