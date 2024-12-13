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Акция в билайне: смартфон HONOR со связью и аксессуаром

билайн запускает акцию «Согревающая выгода с HONOR». Популярные модели смартфонов бренда стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах обслуживания оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким с выгодой.

Моделью-героем акции является новинка HONOR X7c. Смартфон представлен сразу в трёх цветовых решениях и двух конфигурациях памяти — 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

HONOR X7c оснащён мощным аккумулятором, благодаря которому телефон будет работать даже во время сильных перепадов температур. Экран смартфона защищён усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную ударопрочность устройства. Модель получила соответствующий сертификат, подтверждающий устойчивость к падениям и ударам благодаря исключительной прочности и качеству сборки. Кроме того, у смартфона есть защита от влаги и пыли.

В рамках акции в билайне Honor X7c можно приобрести с выгодой 4000 рублей от розничной цены.

Как воспользоваться предложением:

1. Зайти на страницу акции «Согревающая выгода с HONOR» и выбрать смартфон.

2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. За стоимость телефона покупатель получает защитное стекло и 3500 рублей на связь. Если совершить покупку в офисе обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.

Предложение действует до 28 января 2025 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

erid:2VSb5zA6y68

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