Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Net One запускает проект строительства ЦОДа мощностью 125 МВт на более чем 10 тыс. стойко-мест

Net One запускает проект строительства ЦОДа мощностью 125 МВт на более чем 10 тыс. стойко-мест. ЦОД будет реализован на базе собственной электрогенерации на принадлежащей партнёру промышленной площадке в Тверской области. Площадь территории проекта свыше 10 Га.

Наличие контракта на поставку трубопроводного природного газа позволит получить электрогенерацию суммарной мощностью 125 МВт и реализовать не менее 10 тыс. серверных стоек ЦОДа уровней TIER III/TIER IV мощностью до 20 кВт на стойку.

Территория проекта расположена в непосредственной близости как к транспортным магистралям, так магистральным каналам операторов связи.

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть
Безопасность

Проект предполагает поэтапный ввод. На первом этапе планируется реализация газовой и электрогенерирующей инфраструктуры номинальной мощностью 25 МВт (1,68+ млрд руб.) и строительство ЦОДа на 2 тыс. серверных стоек.

По словам генерального директора Net One Ирины Прокоповой, нехватка недорогих энергомощностей на фоне растущего энергопотребления действующих ЦОДов гарантирует нашему проекту интерес как со стороны кэптивных заказчиков и инвесторов, так и стабильный спрос на открытом рынке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

«Инфосистемы Джет» выбила миллион за не вовремя оплаченную работу

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще