«Авито Работа»: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

Эксперты «Авито Работы» проанализировали активность пользователей платформы за осень 2024 г. Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями. Итоги исследования за осенний период 2024 г. показывают, что самой массовой среди соискателей стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 75,2 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121,6 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90,6 тыс. и 76,79 тыс. руб. в месяц соответственно при графике «полный день».

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение, многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.