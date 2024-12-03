Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

Эксперты «Авито Работы» проанализировали активность пользователей платформы за осень 2024 г. Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями. Итоги исследования за осенний период 2024 г. показывают, что самой массовой среди соискателей стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 75,2 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121,6 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90,6 тыс. и 76,79 тыс. руб. в месяц соответственно при графике «полный день».

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение, многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще