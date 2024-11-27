«Точка» запустила финансовую аналитику через ИИ-ассистента для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал одним из первых среди банков для бизнеса в России, кто внедрил функцию для анализа финансов через ИИ-ассистент. Теперь в интернет-банке предприниматели смогут получать детальную финансовую аналитику, просто сделав запрос в свободной форме. Новый инструмент помогает находить ответы на самые актуальные вопросы о состоянии бизнеса, его доходах и расходах. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Интеграция с модулем финансовой аналитики позволяет ИИ-ассистенту быстро обрабатывать запросы клиентов и предоставлять ответы за 1-3 секунды на доступном человеческом языке. Все ответы формулируются мгновенно — предпринимателю не нужно интерпретировать данные, он получает готовую информацию на свой запрос.

«Точка» «Точка» запустила финансовую аналитику через ИИ-ассистента для бизнеса

Основные вопросы, которые может решить ИИ-ассистент: «сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период?»; «сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период на определенную категорию?» (например, «затраты на поставщиков или доходы от депозитов»); «сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период на контрагента?» (например, «сколько клиент заплатил ООО «Ромашка» в этом году»); «что принесло мне больше/меньше всего расходов/доходов за период?» (например, «на что я больше всего тратил(а) в третьем квартале»).

«Аналитика — способ узнать, как идут дела в бизнесе, чтобы эффективно его развивать. ИИ-ассистент умеет отвечать на конкретные важные вопросы предпринимателя: сколько мы заработали за этот квартал? Что принесло мне меньше всего доходов? На что я больше всего трачу денег? Можно не настраивать фильтры и не изучать графики, а просто спросить. Такой подход позволяет извлекать больше пользы для бизнеса из цифр, даже если предприниматель только начинает пользоваться аналитикой», — сказал менеджер ИИ-продуктов в «Точке» Михаил Корочкин.

Для удобства пользователей в интернет-банке «Точки» предусмотрена дополнительная точка входа через поиск по контрагентам.