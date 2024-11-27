«Диасофт» разработал функционал для контроля качества данных при построении отчетности

Для подготовки отчетности важны сроки ее сдачи, поскольку они жестко регламентируются Банком России. При этом большое значение должно уделяться качеству и полноте данных, используемых в отчетах. Компания «Диасофт» разработала функционал «Правила контроля качества», который позволяет контролировать качество данных на каждом этапе их подготовки для формирования отчетности: загрузка детальных данных; формирование базовых реестров – таблиц, собранных на основании загруженных данных, дополненных и обогащенных из разных систем-источников, используемых при подготовке отчетных форм; расчет отчетных форм. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

В результате отработки правила контроля качества пользователь получает протокол, по каким атрибутам и таблицам разошлись значения, какие атрибуты не заполнены, или где проставлены недопустимые значения (логические проверки). Также правила сверяют полноту загруженной информации с данными формы 0490101, осуществляют межформенный контроль. Если в результате контроля обнаружены ошибки, предусмотрена возможность массового изменения данных без загрузки из источника. Формирование правил контроля качества и их протоколов уже встроено в процессы подготовки данных на разных этапах.

Функционал «Правила контроля качества» входит в состав платформы Digital Q.Reporting и может использоваться в разных видах отчетности (обязательная отчетность ЦБ РФ, МСФО и др.).