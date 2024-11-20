Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Мужчины предпочтут оплачивать покупки у кассира, женщины — на кассе самообслуживания

Россияне чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, чем на терминалах самообслуживания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отсутствие очередей для многих — фактор, определяющий место оплаты покупок, однако обслуживание человеком россияне предпочтут даже в ситуации, когда нигде нет очередей: каждый второй покупатель пойдет к кассиру, 44% — на кассу самообслуживания.

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Цифровизация

Мужчины чаще женщин выбирают оплату у кассира (57 и 43% соответственно), в то время как женщины чаще предпочитают кассы самообслуживания (52% против 37% среди мужчин). Россияне старше 45 лет выбирают оплату покупок у кассира чаще тех, кто моложе (59%). Традиционный формат оплаты покупок граждане с зарплатой от 100 тыс. руб. предпочитают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (57%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 370. Время проведения: 13—18 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, живущее в населенных пунктах, где розничные магазины оборудованы кассами самообслуживания. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Microsoft создала крошечный ПК на Windows, абсолютно бесполезный без интернета. На нем нельзя запускать программы. Опрос

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще