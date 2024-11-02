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«Первый Бит» открыл лабораторию искусственного интеллекта

На базе интегратора ИТ-решений «Первый Бит» открылась лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) – новое подразделение компании, направленное на создание и развитие передовых решений в области искусственного интеллекта.

Основная цель лаборатории – поддерживать и развивать деятельность компании с помощью новейших технологий и подходов, связанных с искусственным интеллектом.

«Лаборатория не только исследует возможности использования ИИ для внутренних нужд, но и разрабатывает продукты и сервисы, которые усиливают позиции компании на рынке», – сказал руководитель лаборатории ИИ Владимир Фадеев.

Ключевые направления работы нового подразделения «Первого Бита» включают поиск и внедрение инструментов и сервисов ИИ для использования в работе компании, разработку новых продуктов (включая информационные сервисы и коробочные приложения), а также добавление функций на основе ИИ в существующие программные продукты линейки «БИТ» для повышения их удобства и конкурентоспособности.

Первый проект лаборатории уже запущен – чат-бот BitAssistant предоставляет сотрудникам «Первого Бита» доступ к разнообразным моделям и режимам ассистентов, упрощая выполнение повседневных задач.

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Также специалисты лаборатории работают над пилотом продукта для предсказания поведения покупателей, инструментом для резюмирования встреч, решением, оптимизирующего работу с листами требований, а также сервисом для автоматизации тестирования новых конфигураций «».

«Лаборатория ИИ сейчас работает, в первую очередь, над внутренними проектами. Однако среди задач лаборатории — анализ рынка и поиск внешних партнеров, чьи решения могли бы повысить нашу продуктивность и принести пользу клиентам. Подходящие партнерские продукты планируется интегрировать в корпоративные процессы и адаптировать для клиентов», – сказал Владимир Фадеев.

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