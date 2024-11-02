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МТС ищет агентства для создания нестандартных проектов в интернете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о тендере на выбор агентств по разработке и реализации нестандартных проектов в интернете на 2025-2026 гг. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Агентствам предстоит заниматься планированием, разработкой, реализацией и оценкой эффективности нестандартных проектов в интернете для продвижения продуктов цифровой экосистемы МТС — от телекома и финтеха до тревела, подписок на цифровые сервисы и других направлений.

Под нестандартными подразумеваются проекты непрямой рекламы, созданные как при участии площадки/партнера, так и без них, размещенные на сайтах, стриминговых сервисах, в мобильных приложениях и других интернет-ресурсах, а также коллаборации с брендами.

В задачи агентств будут входить разработка креативных идей и механик, подбор площадок и партнеров, подготовка медиапланов, креативное супервизирование производства партнерами и/или производство креативных материалов силами агентства, контроль размещения, анализ эффективности проведенных проектов и другие.

При отборе участников тендера особое внимание, помимо реализованных кейсов, будет уделено опыту и экспертизе агентской команды – как креативной, так и медийной, способность генерировать нестандартные идеи, в том числе, в сжатые сроки, и искать новые решения.

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Также важны умение работать с трендами и современными инструментами и опыт в разработке технологичных решений. Команда на стороне МТС в поиске вовлеченных агентств, которые будут стремиться к реализации ярких проектов и громких кейсов.

К предмету тендера не относятся работы по ведению аккаунтов бренда в социальных сетях, включая нестандартные проекты в таких аккаунтах, любые PR-услуги, разработка креативных материалов для ATL рекламных кампаний, создание собственного брендированного контента и продуктовых лендингов, проекты в блогосфере. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2024 г.

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