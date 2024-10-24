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Услугой по оформлению градостроительных планов в Подмосковье воспользовались более 60 тыс. раз с января 2024 года

«На региональном портале обновили услугу по оформлению градостроительных планов. В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тыс. раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новые умные сервисы автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес земельного участка и указывают его площадь. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Подача заявлений открыта для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые планируют начать строительство и оформить документы по земельному участку. Градостроительный план – один из ключевых документов, который отражает информацию об участке, его местоположении и границах, объектах, ограничениях территории, технических условиях и прочем.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

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