«Сравни»: спрос на обучение в сферах искусственного интеллекта и таро вырос в 5 раз

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, какие направления обучения и специальности оказались наиболее востребованы в первом полугодии 2024 г. и как изменился спрос на них по сравнению со вторым полугодием 2023. Оказалось, что больше всего пользователи «Сравни» интересуются обучением в сфере дизайна, а количество запросов на обучение по криптовалютам выросло в 42 раза.

Самыми популярными направлениями обучения в первом полугодии 2024 г. оказались дизайн, программирование и ИТ. Такими учебными программами интересовались по 21% пользователей «Сравни». Далее по популярности следуют направление маркетинга и продаж –– его запрашивали 11% пользователей.

В категории «Дизайн» в первом полугодии текущего года самой востребованной оказались тема дизайн интерьера, ей интересовались 17% пользователей «Сравни». 11% пользователей интересовались графическим дизайном, еще 8% — 3D-моделированием.

Среди ИТ-специальностей наиболее популярным направлением стало QA-тестирование (21%). На втором месте по популярности –– изучение Python (17%), на третьем — «1С»-разработка (11%).

По направлению маркетинга и продаж больше всего пользователей «Сравни» (34%) интересовались продвижением на маркетплейсах. 24% пользователей рассматривали для изучения SMM-продвижение. Еще 14% интересовались изучением интернет-маркетинга.

На первом месте оказалась специальность стилиста, интерес к ней увеличился в 49 раз. Количество запросов на обучение по криптовалютам увеличилось в 42 раза. За тот же период в пять раз увеличился спрос на курсы по таро и обучение по теме искусственного интеллекта.

Средняя стоимость курса на «Сравни» в первом полугодии 2024 г. составила 67,8 тыс. руб., что на 60% больше, чем во втором полугодии 2023 г. Чаще всего пользователи покупали курсы стоимостью свыше 100 тыс. руб. (25% от всех покупок). Курсы по цене в 50–100 тыс. руб. и 20–50 тыс. руб. приобрели по 23% пользователей. 16% посетителей «Сравни» приобрели курсы по цене от 10 до 20 тыс. руб., еще 13% — до 10 тыс. руб.